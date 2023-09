Lena Meyer-Landrut bringt Fans in Rage: Konzert-Absage nach Reitunfall, aber ...

Berlin - Der Schock saß bei vielen Fans tief, als Lena Meyer-Landrut (32) vor wenigen Wochen bei einem Reitunfall verunglückte. Dabei brach sie sich gleich mehrere Knochen und musste daraufhin ein paar Konzerte absagen. Das kam nicht bei allen Fans gut an.

Lena Meyer-Landrut (32) geht es schon wieder deutlich besser. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die 32-Jährige befindet sich eigenen Aussagen nach schon wieder auf dem Weg der Besserung. Dennoch gab es für einige Fans in der letzten Woche schlechte Nachrichten, als die Sängerin auf Anraten ihres Arztes ein Konzert in Berlin absagen musste.

Nur wenige Tage später war die Frau von Mark Forster (40) dann jedoch auf dem roten Teppich zu sehen, zeigte sich am 29. August bei einem Event der "GQ" und lief dort ohne Krücken.

Einige Fans fühlten sich daraufhin komplett hintergangen und ließen ihrem Ärger nun unter dem neuesten Bild freien Lauf. So schrieb ein Fan bei Instagram: "Komisch, dass du auf solche Events gehen kannst, aber Konzerte absagst."

Doch nicht alle Fans waren sauer auf die 32-Jährige. Die Sängerin erhielt auch viel Zuspruch und konnte sich über so manche Unterstützung freuen. So hieß es unter anderem: "Wenn der Arzt außerdem sagt, sie darf noch nicht, dann ist es eben so. Klar ist es super schade, aber ändern kann man eh nichts."