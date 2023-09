Lena Meyer-Landrut: "Ich hab' mir den Arsch gebrochen"

Baden-Baden/Berlin - Nach ihrem heftigen Reitunfall plaudert Lena-Meyer-Landrut (32) im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" über Details und ihren aktuellen Gesundheitszustand.

"Ich fahr mal auf' n Reiterhof und ich bin dann mal alleine - und ich mach mal was für mich einfach", erzählt Lena über ihren Einfall, reiten zu gehen. Nach zwanzig Jahren habe die Beauty das erste Mal wieder auf dem Rücken eines Pferdes gesessen.

"Man kann sich gar nicht bewegen. Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich", erzählt Lena, die zu der Podcast-Aufnahme daher nicht persönlich erscheinen konnte, sondern nur per Video zugeschaltet war.

Lena Meyer-Landrut (32) hat sich eigenen Angaben nach einen doppelten Kreuzbandbruch zugezogen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

"Und dann sind wir angaloppiert, und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig Fun und wollte nicht mehr aufhören zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhören", erinnert sich die 32-Jährige.

Von der Zentrifugalkraft sei Lena nach außen gedrückt worden und letztendlich zu Boden gestürzt. "Dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen. Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen", berichtet Lena rückblickend.

"Die ersten Tage waren echt scheiße und waren auch emotional hart (...). Wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt 'Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.' Das ist schon echt hart."

Von dem Unfall lässt sich Mark Forsters (40) Frau jedoch nicht unterkriegen und möchte, wenn ihr doppelter Kreuzbandbruch verheilt ist, wieder reiten.



Weitere Details zum Reitunfall im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker hört Ihr ab dem 6. September in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.