Lena Meyer-Landrut spricht offen über psychische Gesundheit: "War richtig am Arsch"

So cool wie hier ist Lena Meyer-Landrut (32) nicht immer: In einem Interview sprach die Sängerin nun auch über Belastungsgrenzen. © Felix Aaron/Universal Music

Erst kürzlich meldete sich Lena Meyer-Landrut mit ihrer neuen Single "What I Want" bei den Fans zurück. Davor hatte sich die 32-Jährige für eine längere Zeit ziemlich rar gemacht und nur wenige Lebenszeichen von sich gegeben.

Im Interview mit dem Radiosender "RPR1" erläuterte Lena nun die Gründe für ihre Auszeit - und plädierte für einen anderen Umgang mit dem Thema psychische Gesundheit.

"'Selfcare' - ich mag das Wort nicht- aber 'Selfcare' ist total wichtig. Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das 'Burn-Out-Gefühl' über sich schweben hat", betonte die Ehefrau von Mark Forster (40).

Doch bis zu dieser Erkenntnis hat es auch bei Lena eine Weile gedauert. So schilderte die Wahlberlinerin in dem Interview einen typischen Arbeitstag: "Ich habe um vier Uhr angefangen zu arbeiten, den ganzen Tag Interviews durchgegeben, bin dann zum Flughafen gefahren, zum nächsten Job und der Flug hatte Verspätung. Ich war so am Ende. Ich war richtig am Arsch."

Heute habe sie aber gelernt zu erkennen, wann sie dabei sei, "eine Grenze zu überschreiten", und teile das ihrem Umfeld dann auch mit, so Lena. Wichtig sei dabei, auf das "Körpergefühl, das sagt: Stopp!" zu hören - auch wenn die Gegenseite deshalb vielleicht enttäuscht sei.