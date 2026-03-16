25er-Fluch gebrochen: Leo DiCaprio erstmals mit Freundin Vittoria Ceretti bei Mega-Event

Los Angeles (USA) - Damit hätte wohl niemand gerechnet: Zum Auftakt der 98.Oscar-Verleihung in Los Angeles ( USA ) überraschte der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) seine Fans mit einem ziemlich seltenen Pärchen-Auftritt.

Der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) und die Schönheit Vittoria Ceretti (27) zeigten sich erstmals als Paar bei der Oscar-Verleihung. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich der "Titanic"-Darsteller mehrfach auf dem roten Teppich - jedoch oftmals allein. Dieses Kapital könnte allerdings Geschichte sein. Denn: Zur Eröffnung der "Academy Awards" am Samstag zu Sonntag präsentierte sich der 51-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (27).

Es war das erste Mal, dass das italienische Model und der Schauspieler gemeinsam auf einem Mega-Event auftauchten. Für die Fans des "Shutter Island"-Hauptdarstellers ein verblüffender Auftritt, welcher so schnell nicht mehr in Vergessenheit gerät.

Zwar zeigte sich der 51-Jährige bereits 2020 mit seiner Ex-Freundin Camila Morrone (heute 28) bei der Oscar-Verleihung, sein Privatleben sowie seine Partnerschaften hielt er jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraus.

Neben dem seltenen Pärchen-Auftritt glänzte der Hollywood-Star mit einer Nominierung als bester Hauptdarsteller für den Film "One Battle After Another" (2025).

Dabei blieb es jedoch auch: Der 51-Jährige musste Michael B. Jordan (39) im Horror-Film "Blood & Sinners" den Vortritt lassen.