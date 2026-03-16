25er-Fluch gebrochen: Leo DiCaprio erstmals mit Freundin Vittoria Ceretti bei Mega-Event
Los Angeles (USA) - Damit hätte wohl niemand gerechnet: Zum Auftakt der 98.Oscar-Verleihung in Los Angeles (USA) überraschte der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) seine Fans mit einem ziemlich seltenen Pärchen-Auftritt.
Bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich der "Titanic"-Darsteller mehrfach auf dem roten Teppich - jedoch oftmals allein. Dieses Kapital könnte allerdings Geschichte sein. Denn: Zur Eröffnung der "Academy Awards" am Samstag zu Sonntag präsentierte sich der 51-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (27).
Es war das erste Mal, dass das italienische Model und der Schauspieler gemeinsam auf einem Mega-Event auftauchten. Für die Fans des "Shutter Island"-Hauptdarstellers ein verblüffender Auftritt, welcher so schnell nicht mehr in Vergessenheit gerät.
Zwar zeigte sich der 51-Jährige bereits 2020 mit seiner Ex-Freundin Camila Morrone (heute 28) bei der Oscar-Verleihung, sein Privatleben sowie seine Partnerschaften hielt er jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraus.
Neben dem seltenen Pärchen-Auftritt glänzte der Hollywood-Star mit einer Nominierung als bester Hauptdarsteller für den Film "One Battle After Another" (2025).
Dabei blieb es jedoch auch: Der 51-Jährige musste Michael B. Jordan (39) im Horror-Film "Blood & Sinners" den Vortritt lassen.
Vittoria Ceretti machte deutlich, dass sie nicht die "Freundin von XY" sein möchte
Nach der Trennung von Camila Morrone blieb es mehrere Monate ruhig um Leonardo DiCaprio. Rund ein Jahr nach seiner gescheiterten Beziehung brodelte bereits erneut die Gerüchteküche. Demnach sei der damals 48-Jährige gemeinsam mit Vittoria beim Eisessen in Santa Barbara (Kalifornien) gesichtet worden.
Die Berühmtheiten bestätigten offiziell nie ihre Beziehung, sie zeigten sich jedoch das ein oder andere Mal zusammen auf kleineren Events. In einem Interview mit "Vogue France" gab die 27-Jährige 2025 erstmals private Einblicke in das Beziehungsleben und wurde dabei ziemlich emotional.
"Sobald man mit jemandem zusammen ist, der berühmter ist, wird man zur 'Freundin von XY' oder 'Ex von XY' erklärt", beichtete sie im Gespräch.
Das Model machte jedoch deutlich, dass es sich trotz der Kritik und des ganzen Trubels keinerlei Sorgen um die Beziehung mache.
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