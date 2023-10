Leonardo DiCaprio beim Fummeln erwischt! Diese Frau geht bei ihm auf Tuchfühlung

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Huch, wer hat denn da die Hand in Leos Hose?

Leonardo DiCaprio (48) soll frisch verliebt sein. © Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Bei einer Halloween-Party in Hollywood haben sich Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) und seine Begleiterin am Wochenende mal eben zum Luftschnappen vor die Tür verdrückt - und konnten dabei nicht die Finger voneinander lassen.



Der scheinbar ungestörte Moment der Zweisamkeit wurde allerdings prompt von einem Paparazzo geknipst und so für die Ewigkeit festgehalten.

Auf Fotos, die dem US-Promi-Portal TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie der Filmstar und seine hübsche Begleitung sich in einer Ecke vor dem Haus eng aneinanderkuscheln und miteinander auf Tuchfühlung gehen.

Doch wer ist die Frau mit den feuerroten Haaren an Leos Seite überhaupt? Wer genau hinschaut, erkennt: Es handelt sich um seine aktuelle Freundin Vittoria Ceretti (25), die sich zu Halloween für eine Perücke entschieden und in eine rothaarige Schönheit verwandelt hat.

Während die 25-Jährige direkt in die Linse des Fotografen lächelt, lässt sie ihre Hand in tiefere Gefilde wandern und versenkt ihre Finger kurzerhand in Leos Boxershorts, wo sie beherzt zupackt und den nackten Hintern ihres Liebsten begrapscht.

Der 48-Jährige scheint gegen die Fummel-Offensive seiner italienischen Model-Freundin nichts einzuwenden zu haben und genießt die spontane Schmuse-Einlage, während er seinen Kopf zärtlich an Vittorias Wange schmiegt.