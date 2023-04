Mit 28 Jahren eigentlich zu alt für ihn: Ist SIE Leonardo DiCaprios neueste Eroberung?

Los Angeles - Das Liebesleben von Filmstar Leonardo DiCaprio (48) steht wohl nie still. Nachdem er zuletzt offenbar mit dem 19 Jahre jungen Model Eden Polani angebandelt haben soll, gibt es offenbar wieder eine neue Dame in DiCaprios Dating-Welt: Sie heißt Maya Jama und ist mit ihren 28 Jahren schon beinahe zu alt für den Schauspieler!

Leonardo DiCaprio (48) bei einem Basketball-Spiel in Los Angeles. © Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Laut einer geheimen Quelle der Sun sollen DiCaprio und Jama sich schon eine ganze Weile daten. Dem Bericht zufolge hätte das Duo vergangenen Monat Zeit in New York verbracht. Zudem soll es Bilder geben, wie sie im März in Paris gemeinsam mit Freunden einen Club verlassen haben.

"Sie haben beide kürzlich ihre Langzeitbeziehungen beendet, also hat keiner von ihnen etwas überstürzt. Sie haben Spaß und schauen einfach, wie es läuft", so der Insider. "Leo hat sie auf jeden Fall umworben und liebt es, mit ihr Zeit zu verbringen", heißt es weiter.

Doch wer ist Maya Jama eigentlich? Die 28-Jährige kommt aus Großbritannien und ist ausgerechnet mal kein Model, sondern Fernseh- und Radiomoderatorin.

Die Britin, die derzeit in London wohnt, war von 2015 bis 2019 mit dem britischen Grime-Rapper Stormzy (29) liiert.