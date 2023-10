"Let's Dance"-Star ist erneut Vater geworden, warum sich seine Freude in Grenzen hält!

Dazu teilten sie ein erstes Foto mit dem jüngsten Familienmitglied. "Wir sind überglücklich, euch unsere kleine Evie Hope vorzustellen! Sie ist der neueste Zuwachs in unserer Gang", schrieben Evgeny und Nina zu einem niedlichen Selfie.

Dafür läuft es für ihn privat umso besser. Im Oktober 2021 erblickte sein Sohn Nio Vero das Licht der Welt. Wenige Wochen zuvor hatten sich Evgeny und Nina in der Toskana das Jawort gegeben.

An der Seite von Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (23) landete der "Let's Dance"-Profi im vergangenen Jahr nur auf dem 13. Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Außerdem stellten die TV-Bekanntheiten klar, dass sich ihre treuen Fans in Zukunft "auf viele süße Baby-Spam-Posts und viel Liebe" freuen dürfen.

Obwohl sein Familienglück aktuell kaum größer sein könnte, gibt es einen Aspekt, der Evgeny schwer auf der Seele lastet. "Wenn ich sage, ich freue mich, wird es nicht so ganz stimmen", verriet der gebürtige Russe jüngst im Rahmen der Gender-Reveal-Party.

Der Grund: "Meine Mama wollte immer eine Enkelin haben. Jetzt haben wir das geschafft, leider ist meine Mama viel zu früh gegangen!", erklärte der "Let's Dance"-Profi. Dieser Umstand mache ihn "etwas traurig".

Evgeny fegte zuletzt 2022 im Rahmen der beliebten RTL-Show über das gebohnerte Parkett in den Kölner TV-Studios. An der Seite von Cheyenne Ochsenknecht (23) reichte es am Ende jedoch nur für den 13. Platz.