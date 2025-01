"Let's Dance"-Stars verkünden traurige Auszeit: "Es geht einfach nicht!"

Am 13. Februar gibt es dann noch eine letzte Folge, bevor die selbstauferlegte Auszeit beginnt. Wie lange diese dauert, hängt ganz von Christinas Abschneiden auf dem gebohnerten Parkett in den Kölner Fernsehstudios ab.

Die neue Staffel des RTL -Dauerbrenners startet am 21. Februar mit der großen Kennenlernshow. Schon kommende Woche werde der Podcast ausfallen, da Christina wegen der Produktion verhindert sei.

Ursächlich für den Rückzug ist das TV-Comeback der Tänzerin nach ihrer Babypause. In der neuen Folge ihres Talk-Formats verkündet sie kurz und schmerzlos: "Wir machen eine ' Let's Dance '-Podcast-Pause, weil Papi sich um Mausi kümmert und Mami sich um Tanzi kümmert."

Eine Krise haben die frisch gebackenen Eltern nicht. Allerdings werden sie (vorerst) ihren Podcast "Don't worry be Hänni" auf Eis legen. Darin gewährt das Paar seit einem halben Jahr einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens mit einem Säugling.

Während die gebürtige Russin ihr Comeback in der RTL-Show feiert, kümmert sich ihr Ehemann in der Schweiz um den gemeinsamen Nachwuchs. © Instargram/christina.haenni (Screenshot)

Ganz so leicht fällt den beiden die Unterbrechung nicht. "Ein bisschen traurig bin ich schon", verriet Christina ihre Gefühlslage. Ehemann Luca betont allerdings: "Es geht einfach nicht. Du bist jeden Tag beim Tanzen, ich bin jeden Tag mit der Kleinen."

Der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger geht sozusagen in Elternzeit und kümmert sich während Christinas "Let's Dance"-Reise ganz alleine um die gemeinsame Tochter, die erst im vergangenen Juni zur Welt kam.

Seine bessere Hälfte wird für die Dauer ihres TV-Jobs vorübergehend nach Köln ziehen, um das gewaltige Trainingspensum mit ihrem Promi überhaupt stemmen zu können. Auf ihre Talk-Rückkehr freut sich Christina aber schon jetzt.

"Dann wird 'Let's Dance' auseinander genommen, dann wird die Papi-Zeit auseinander genommen", kündigt die gebürtige Russin an. Im Sommer wird es zudem zwei Live-Podcast-Aufnahmen geben: in Düsseldorf (6. Juli) und in Basel (21. September).