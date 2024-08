"Megaschön!": Community verliebt in dieses Reel von Leyla Lahouar und Mike Heiter

Frankfurt am Main - Mit einem Reel haben Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) die Herzen der Instagram-Community einmal mehr im Sturm erobert.

Untermalt ist das Reel mit dem Madonna-Klassiker "Like a Prayer" aus dem Jahr 1989, der ja gerade durch den Blockbuster "Deadpool und Wolverine" ein spektakuläres Revival erlebt.

Mike nimmt Leyla auf seine Schultern, gibt ihr eine volle PET-Flasche mit Wasser in die Hand und die beiden drehen sich im Kreis. Dann lässt Leyla das Wasser in einer Fontäne aus der Flasche sprühen und um die runde Lichtquelle der Straßenlaterne bildet sich eine strahlenförmige Aura.

Man sieht Leyla und Mike auf einer Grünfläche irgendwo in der Stadt vor einer Straßenlaterne stehen.

Die beiden waren am Abend des gestrigen Freitags aus - und irgendwann in der Nacht kam ihnen dann wohl die spontane Idee zu diesem Video.

Die Follower reagieren auf das Reel jedenfalls euphorisch und feiern Leyla und Mike dafür, dass die beiden so ein schönes Paar abgeben und offenbar perfekt zusammenpassen.

"Wahnsinn, der Dschungel hat euch zusammengebracht. Kaum zu glauben, aber ihr passt so krass zusammen, einfach wie füreinander geschaffen", schreibt stellvertretend ein Fan in Anspielung auf das Dschungelcamp 2024. In der RTL-Show haben sich die beiden Reality-Stars bekanntlich kennen und lieben gelernt.