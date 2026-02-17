Leyla Heiter droht weitere Operation und sie hat Angst: "Sehr hohes Risiko"

Frankfurt am Main - Muss sich " Promi Big Brother "-Siegerin Leyla Heiter (29) einer weiteren Operation unterziehen? Die Möglichkeit steht im Raum, und die Frankfurterin hat deshalb Angst, denn in diesem Fall bestehe ein "sehr hohes Risiko, dass halt Keime sich dort bilden".

Leyla Heiter (29, früher Leyla Lahouar) wandte sich am Montagabend per Instagram an ihre Fans und berichtete über die Entwicklungen bei ihren beiden Operationswunden. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

"Ich war heute im Krankenhaus, mir wurden die Fäden am Kopf gezogen", berichtete die 29-Jährige am Montagabend in einer Instagram-Story.

Demnach gab die behandelnde Ärztin bei dieser OP-Wunde Entwarnung: "Da ist jetzt alles super", gab Leyla die Einschätzung der Medizinerin wieder. Bei der zweiten Operationswunde unterhalb ihrer Achsel sieht die Lage allerdings nicht so gut aus.

Es bestehe das Problem, "dass das einfach nicht verheilt". Zudem habe sich sehr viel Wundflüssigkeit unter der Naht gebildet, dies sei mit einer Ultraschalluntersuchung festgestellt worden.

Im Worst Case müsse dieselbe Stelle nochmal aufgeschnitten werden, "um die Flüssigkeit rauszuholen - und dann muss man die Wunde offen lassen!", gab die 29-Jährige die Aussagen ihrer Ärztin wieder.

Die Medizinerin habe aber betont, dass sie nur ungern zu diesem Mittel greife, da das Risiko einer Infektion bei einer offenen Wunde sehr hoch sei "und es halt dann echt gefährlich werden kann".