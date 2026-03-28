Leyla Heiter mit Statement zu Beziehungsende: "Hab mich selbst komplett verloren"
Frankfurt am Main - "Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich mich selbst komplett verloren hatte, aber meinen Glow zurückbekommen habe" - mit diesen Worten beginnt "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) ein Statement zum Thema Beziehungsende.
Die Frankfurterin betont in dem Instagram-Reel vom Samstagnachmittag aber, dass dies "gar nichts" mit ihr und ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann Mike Heiter (33) zu tun habe.
Vielmehr habe sie kürzlich an einem Mental-Retreat-Event teilgenommen und dabei seien ihr allgemeine Erkenntnisse zu einem möglichen Grund für das Scheitern einer Beziehung gekommen. Diese wolle sie ihren Fans "mit auf den Weg geben", denn sie denke, "dass es vielen irgendwann so gehen wird".
"Wenn Du in einer Partnerschaft bist und nur ein Part davon an sich arbeitet und der andere nicht, dann ist der andere sozusagen stehengeblieben", erklärt die 29-Jährige
Während die erste Person so eventuell neue Erkenntnisse erlange und neue Ziele für sich entdecke, stünde die zweite Person da und denke: "Ist doch alles in Ordnung!", heißt es weiter.
Dies könne aber bei dem Menschen, der sich als Person weiterentwickelt habe, dazu führen, dass dieser die Beziehung infrage stelle und zu der Erkenntnis gelange: "Das ist ja gar nicht mehr das, was ich will!"
Leyla Heiter: "Der Sprungende Punkt, dass viele Paare sich trennen werden"
Ebenso könnte die in ihrer Entwicklung stehengebliebene Personen von den neuen Ansprüchen des Partners genervt sein, ergänzt Leyla.
Sie setzt hinzu: "Dann kommt nämlich der springende Punkt, dass viele Paare sich trennen werden, weil es einfach nicht mehr funktioniert."
Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin folgert daraus: "Wenn man in einer Partnerschaft ist, und eine Person wirklich sagt: 'Es muss sich was in meinem Leben ändern!', die andere Person muss auch an sich arbeiten, ansonsten wird's scheitern."
Dies ihren Fans mitzuteilen, sei ihr "ganz, ganz, ganz wichtig", betont Heiter zum Abschluss.
Auch wenn die 29-Jährige versichert, dass es bei ihren Ausführungen nicht um sie und ihren Ehemann gehe, eine Parallele ist unverkennbar: Leyla plant gravierende Veränderungen in ihrem Leben und Mike Heiter unterstützt sie offenbar dabei - sei es nun ein weiterhin ominöses geschäftliches Vorhaben oder ein Zweitwohnsitz auf Mallorca.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter