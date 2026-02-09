Leyla Heiter nach Operation schockiert: "Es sieht ganz, ganz schlimm aus!"
Frankfurt am Main - "Es sieht ganz, ganz schlimm aus!", sagte "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (29) am späten Samstagnachmittag auf Instagram. Die Frankfurterin sprach dabei über eine der beiden Operationen, die kürzlich an ihr durchgeführt wurden.
Der Reality-Darstellerin wurden zwei Schwellungen operativ entfernt, eine unterhalb ihrer Achsel, die zweite am Hinterkopf.
Bei der Operation an Leylas Seite kam es zu einer Komplikation. Am Freitag sei sie zur Kontrolle in der Klinik gewesen. Dabei habe ihr die behandelnde Ärztin gesagt, die OP sei "nicht so ganz gelaufen, wie sie das wollte mit meiner Achsel".
Zum Duschen habe die 29-Jährige am Samstag dann das Pflaster an ihrer Seite abgenommen und dabei eine große Narbe entdeckt, die schrecklich aussehe.
"Ich weiß nicht, wie da passiert ist, aber das sieht richtig schlimm aus", sagte die Frankfurterin und ergänzte später: "Ich bin schon echt schockiert, wie das zusammen genäht wurde."
Leyla Heiter: "Man sieht's halt auch, wenn mein Arm unten ist!"
Sie sei mit einem Laser unter ihrer Achsel operiert worden. Man habe ihr gesagt, dass man dabei "aus Versehen eine andere Stelle" getroffen habe, es sei zu viel abgeschnitten worden.
Der Anblick der vernähten OP-Wunde habe sie sehr erschrocken, denn: "Man sieht's halt auch, wenn mein Arm unten ist!"
Insgesamt sei sie aber froh, dass bei den beiden Operationen nichts Schlimmeres passiert sei und es ihr aktuell insgesamt den Umständen entsprechend gut gehe.
Am kommenden Donnerstag soll sie die Ergebnisse der Gewebeproben erhalten. Sie hoffe nun vor allem, dass "dort einfach alles gutartig ist beziehungsweise war".
Die Sorgen der 29-Jährigen in dieser Hinsicht sind verständlich: Vor einigen Jahren wurde sie wegen Gebärmutterhalskrebs operiert. Während ihrer Zeit im RTL-Dschungelcamp hatte Leyla Heiter erstmals öffentlich darüber gesprochen. Wegen der Operation an ihrer Gebärmutter hat sie auch Sorgen im Hinblick auf eine mögliche Schwangerschaft.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/leylaheiter