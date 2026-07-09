Leyla Heiter verschickt Einladungen an Hater und ihr wird "extrem gedroht"

Tunesien/Frankfurt am Main - Influencerin und " Promi Big Brother "-Siegerin Leyla Heiter (30) verschickte kürzlich sehr besondere Einladungen an ausgewählte Menschen, doch einige der Antworten waren heftig: Der Frankfurterin wurde in einer Erwiderung sogar "extrem gedroht", wie sie am Donnerstag auf Instagram berichtete.

Am Donnerstag wandte sich Leyla Heiter (30, früher Leyla Lahouar) von einem Hotel in Tunesien aus mit mehreren Instagram-Storys an ihre Fans. © Screenshot/Instagram/leylaheiter

Der Verfasser dieser Nachricht sei zudem "richtig frech, richtig respektlos" geworden und habe sie beleidigt, berichtete die 30-Jährige in ihren Storys. Auch habe der Mann versucht, "richtige Macht-Spielchen mit mir zu machen" und Leyla "als Frau zu unterdrücken".

Der Hintergrund dieses Eklats ist ein "kleines Experiment", welches die Frankfurterin im Vorfeld gestartet hatte.

Sie habe mehrere "Leute, die mich wirklich aufs übelste beleidigt haben über Social Media zu einem Treffen eingeladen", erklärte Heiter und versichert, dass diese Einladungen "wirklich ernst gemeint" gewesen waren.

"Ich wollte mich einfach mit denen Treffen und Matcha trinken", versicherte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Dieselbe Einladung hatte sie im Juni auch via TikTok gegenüber Reality-Darstellerin - und Mike Heiters Ex - Elena Miras (34) ausgesprochen, nachdem die 34-Jährige Leyla auf Instagram verspottet hatte.