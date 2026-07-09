Leyla Heiter verschickt Einladungen an Hater und ihr wird "extrem gedroht"
Tunesien/Frankfurt am Main - Influencerin und "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (30) verschickte kürzlich sehr besondere Einladungen an ausgewählte Menschen, doch einige der Antworten waren heftig: Der Frankfurterin wurde in einer Erwiderung sogar "extrem gedroht", wie sie am Donnerstag auf Instagram berichtete.
Der Verfasser dieser Nachricht sei zudem "richtig frech, richtig respektlos" geworden und habe sie beleidigt, berichtete die 30-Jährige in ihren Storys. Auch habe der Mann versucht, "richtige Macht-Spielchen mit mir zu machen" und Leyla "als Frau zu unterdrücken".
Der Hintergrund dieses Eklats ist ein "kleines Experiment", welches die Frankfurterin im Vorfeld gestartet hatte.
Sie habe mehrere "Leute, die mich wirklich aufs übelste beleidigt haben über Social Media zu einem Treffen eingeladen", erklärte Heiter und versichert, dass diese Einladungen "wirklich ernst gemeint" gewesen waren.
"Ich wollte mich einfach mit denen Treffen und Matcha trinken", versicherte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Dieselbe Einladung hatte sie im Juni auch via TikTok gegenüber Reality-Darstellerin - und Mike Heiters Ex - Elena Miras (34) ausgesprochen, nachdem die 34-Jährige Leyla auf Instagram verspottet hatte.
Leyla Heiter plant Projekt für ihre Hater - und es soll "richtig knallen"
Auch ein anderer Hater habe mit Drohungen auf die Einladung zum Tee-Trinken reagiert, berichtete die Frankfurterin weiter. Viele der angeschriebenen Social-Media-Nutzer hätten aber gar nicht geantwortet.
Bei ihrem "Experiment" möchte es Leyla aber nicht belassen. Hinsichtlich ihrer Hater kündigte die 30-Jährige an: "Ich werde da auf jeden Fall was Großes noch vorhaben."
"Ich hoffe, dass es genauso klappt, wie ich mir das vorstelle", freute sich die Influencerin und bedauerte, dass sie ihren Fans noch nichts Konkreteres über ihr Projekt verraten könne, da die Verfasser der Hass-Kommentare dies nicht vorab erfahren dürften.
Doch wenn sie ihre Vorstellungen umsetzen könne, dann werde das "richtig knallen", betonte Heiter. "Seid da auf jeden Fall mal gespannt", verabschiedete sich die 30-Jährige mit einem breiten Lächeln.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/leylaheiter