16.06.2026 19:57 Leyla Heiter droht Elena Miras: "Manche Dinge knallen dann auch richtig"

Beef der Reality-Stars: Nach einer Verhöhnung durch Elena Miras droht Leyla Heiter (früher Leyla Lahouar) der Zürcherin in einem TikTok-Video.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Zürich (Schweiz) - Beef der Reality-Stars: "Big Brother"-Siegerin Leyla Heiter (30) knöpft sich in einem TikTok-Clip Elena Miras (34, "Love Island") vor und droht mit der Enthüllung von Insider-Informationen!

Mit einem Müllbeutel bekleidet verhöhnte Elena Miras (34, Foto) Leyla Heiter (30, früher Leyla Lahouar) auf Instagram. © Screenshot/Instagram/elena_miras "Manche Dinge kommen mit der Zeit und manche Dinge tun dann aber richtig weh und manche Dinge knallen dann auch richtig", sagt die Frankfurterin in dem Video vom frühen Dienstagnachmittag. Die 30-Jährige reagiert mit dem durchweg in einem spöttischen, aber auch latent drohenden Tonfall vorgetragenen Statement auf eine Verhöhnung ihrer Person, welche Elena um die Mittagszeit in Form einiger Instagram-Storys veröffentlichte. Die 34-jährige Zürcherin imitiert einen Outfit-Check, ist aber mit einem Müllbeutel bekleidet. Am Ende zeigt sie ein Video von Leyla mit dem Vermerk: "Das war gestern Abend meine Inspiration. Komme doch selbst nicht auf so was 😆." Promis & Stars Hubschrauber-Crash mit sechs Toten: Weltberühmter Sänger und bekannter Youtuber unter den Opfern "Dass man einfach meinen Content so gut kennt", spottet die Frankfurterin hierzu gleich zu Beginn ihrer Erwiderung auf TikTok.

Leyla Heiter an Elena Miras: "Manche Dinge hebe ich mir für einen Special Moment auf"

Die 30-jährige Frankfurterin gibt sich in ihrer Reaktion auf TikTok spöttisch, zugleich droht sie ihrer Kontrahentin aber auch unverhohlen. © Screenshot/TikTok/leylaheiter Die 30-Jährige wirft ihrer Kontrahentin vor, nicht damit zurechtzukommen, dass sie nun mit dem Reality-Darsteller Mike Heiter verheiratet ist. Der 34-Jährige ist Elenas Ex und der Vater ihrer Tochter. Es gebe "Insider-Infos" über die Teilnahme der Zürcherin bei "Promi Big Brother" 2024. In der Staffel verlobten sich Leyla und Mike vor laufender Kamera. "Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht unbedingt mit Steinen werfen", mahnt Heiter. "Manche Dinge hebe ich mir für einen Special Moment auf", betont die frühere "Bachelor"-Kandidatin zudem mit einem süffisanten Lachen. Promis & Stars Der Krebs ist zurück! Jörg Dahlmann macht Schock-Diagnose öffentlich Weiter heißt es in dem Clip an Elena Miras gewandt: "Nur weil Leute sich bis zu einem Zeitpunkt bewusst dazu entschieden haben zu schweigen, weil die ein bisschen schlauer sind als Du und auch keine Aggressions-Probleme haben wie Du, was man immer wieder sieht, egal wo, bedeutet das nicht, dass Du denen überlegen bist."