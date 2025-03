Leyla Lahouar raus bei "Let's Dance", doch Mike bereitet süße Überraschung

Frankfurt am Main/Köln - Alles Üben und Trainieren half nichts: Leyla Lahouar (28) und Profitänzer Sergiu Maruster (32) sind bei " Let's Dance " herausgeflogen. Ihr Slow Fox in der Live-Show von Freitagabend überzeugte weder die Fans noch die Jury. Doch die Frankfurterin konnte sich danach über etwas anderes gewaltig freuen.

Mit einem Slow Fox zu dem Song "Layla" traten Leyla Lahouar (28) und Sergiu Maruster (32) bei der gestrigen Live-Show von "Let's Dance" auf. © RTL/Stefan Gregorowius

"So, Leute, da komme ich ins Hotel, ist hier schon mal eine eins an der Tür", sagt die 28-Jährige zu Beginn einer Instagram-Story in der Nacht zum heutigen Samstag.

Die Beschreibung ist wörtlich gemeint: Die Nummer an der Hoteltür wurde mit einer großen, bunt schillernden eins überklebt. "Weil, Mike und ich sind ja ein Jahr zusammen, heute", erklärt die Reality-Darstellerin die Bedeutung.

Sie betritt das Hotelzimmer und ist hin und weg: "Und dann komme ich hier rein, alles ist so süß geschmückt!", kommentiert Leyla eine Vielzahl an Luftballons, mit denen die Einrichtung verziert wurde.

Nicht ganz zu dem romantischen Ambiente passend ist der Auftritt ihres Verlobten Mike Heiter (32), der als Nächstes ins Bild kommt: "Da ist er und isst schon 'nen Burger", ruft die 28-Jährige lachend aus.

Danach schwärmt die Frankfurterin weiter: "Guckt es Euch doch mal an, wie kann man denn nur so süß sein?"