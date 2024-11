Leyla Lahouar und Mike machen Ernst: Große Pläne für Weihnachten und Hochzeit!

Frankfurt am Main - Es wird ernst bei Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32): Neben einem gemeinsamen Weihnachtsfest mit Familienzusammenführung sind auch die Planungen für die anstehende Hochzeit in vollem Gange!

Das verriet Leyla bei einer Fragerunde in ihrer Insta-Story . So werden sie und Mike den Heiligabend mit Mikes Vater und seinen Großeltern sowie Leylas Mutter und Großmutter verbringen.

Und in diesem Tempo geht es offensichtlich weiter. Denn jetzt steht über die kommenden Weihnachtsfeiertage die große Familienzusammenführung an.

In einer Fragerunde auf Instagram gab Leyla Einzelheiten zu ihren Plänen für Weihnachten und die geplante Hochzeit bekannt. © Bild-Montage: Screenshots Leyla Lahouar/Instagram

In der Fragerunde auf Insta wollte eine Followerin etwa wissen, ob sich Leyla ihr Brautkleid speziell für sie anfertigen lassen will.

Das bejahte die 28-Jährige natürlich. Aber nicht nur das: Sie werde gleich mehrere Kleider zur Verfügung haben und sich während der Feierlichkeiten das ein oder andere Mal umziehen.

"Es soll so eine richtige Märchenhochzeit werden", kündigte Leyla in ihrer Antwort an.

Als Hintergrund hat sie dabei ein Foto gewählt, das schon mal einen kleinen Eindruck ihrer Vorstellungen andeutet: Ein Platz am Meer, kristallene Leuchter und üppiger Blumenschmuck, wo man auch hinsieht; und selbstverständlich alles in Weiß!