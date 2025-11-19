"Maximal angepisst": Inkasso-Brief macht Leyla Heiter richtig sauer!
Frankfurt am Main - "Ich bin maximal angepisst", schimpft Reality-Star Leyla Heiter in ihrer Insta-Story. Schuld an ihrer schlechten Laune sind eine Reise-Agentur und die Forderung einer vierstelligen Summe.
Denn wie Leyla berichtet, verlangt die Agentur eine horrende Storno-Gebühr für eine Reise nach Dubai, die die 29-Jährige überhaupt nicht gebucht haben will.
Sie habe vorgehabt, mit Ehemann Mike (33) und ihrer Mutter eine Reise in die Großstadt am Persischen Golf zu unternehmen. Zu diesem Zweck wurde die Agentur damit beauftragt, ein interessantes Angebot zusammenzustellen.
Doch dann habe sich der Urlaub zerschlagen. Dennoch kam eine saftige Rechnung über 13.000 Euro für die Reise in ihren Briefkasten geflattert, erzählt Leyla.
"Ich habe nie gesagt - das habe ich schwarz auf weiß - nie, nie, nie gesagt: buchen", so die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin. Nach einem schnellen Anruf bei der Agentur schien auch alles geklärt: Der Auftrag sei bereits storniert.
Jetzt soll der Anwalt die Angelegenheit für Leyla Heiter regeln
Wochenlang habe sie dann nichts mehr von der Agentur gehört - bis jetzt. Ein Inkasso-Unternehmen hat sich bei Leyla gemeldet mit einer Forderung der Agentur über 2600 Euro!
Rückfragen ihrerseits, was das alles soll, seien nicht beantworten worden. "Es wird wohl wieder darauf herauslaufen, das mein Anwalt das klären muss", ärgert sich Leyla. "Warum muss man immer denken, dass man die Leute verarschen kann?"
Wie es jetzt weitergeht, wird sie sicherlich bald ihren über zwei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram verraten.
Und nach Dubai wird es Leyla und Mike sicherlich auch noch einmal ziehen, denn die Erinnerungen an das luxuriöse Urlaubsparadies dürften die allerbesten sein.
Bei ihrem Trip nach Dubai im vergangenen Februar hatte Mike seiner Angebeteten immerhin zum zweiten Mal einen Heiratsantrag gemacht. Und Leyla sagte, wie bekannt, erneut Ja.
