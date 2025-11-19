"Maximal angepisst": Inkasso-Brief macht Leyla Heiter richtig sauer!

Frankfurt am Main - "Ich bin maximal angepisst", schimpft Reality-Star Leyla Heiter in ihrer Insta-Story . Schuld an ihrer schlechten Laune sind eine Reise-Agentur und die Forderung einer vierstelligen Summe.

Sonst zumeist bestens gelaunt musste Leyla Heiter (29) jetzt auf Instagram ihrem Unmut mal so richtig Luft machen (r.). © Bild-Montage: Instagram/Leyla Heiter

Denn wie Leyla berichtet, verlangt die Agentur eine horrende Storno-Gebühr für eine Reise nach Dubai, die die 29-Jährige überhaupt nicht gebucht haben will.

Sie habe vorgehabt, mit Ehemann Mike (33) und ihrer Mutter eine Reise in die Großstadt am Persischen Golf zu unternehmen. Zu diesem Zweck wurde die Agentur damit beauftragt, ein interessantes Angebot zusammenzustellen.

Doch dann habe sich der Urlaub zerschlagen. Dennoch kam eine saftige Rechnung über 13.000 Euro für die Reise in ihren Briefkasten geflattert, erzählt Leyla.

"Ich habe nie gesagt - das habe ich schwarz auf weiß - nie, nie, nie gesagt: buchen", so die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin. Nach einem schnellen Anruf bei der Agentur schien auch alles geklärt: Der Auftrag sei bereits storniert.