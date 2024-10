Sieg bei Promi Big Brother trotz Hass und Mord-Drohung: Klare Ansage von Leyla

Frankfurt am Main - Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (28) ist laut eigener Aussage "extrem schockiert" angesichts einer Welle von hasserfüllten Anfeindungen, denen sie sich ausgesetzt sieht. Die "Promi Big Brother"-Siegerin wandte sich mit einer Instagram-Story an die Öffentlichkeit.

Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die 28-Jährige in ihrer Story einen weiteren Hass-Kommentar, den sie zuvor erhalten hatte.

In einer Instagram-Story vom gestrigen Mittwoch äußerte sich die 28-Jährige schriftlich zu den gegen sie gerichteten Anfeindungen. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

"Ich bin wirklich extrem schockiert, was man für einen Hate bekommt, nur weil gewisse Menschen Hetzkampagnen starten oder weil man einen Menschen in einer TV-Show nicht feiert", heißt es am Beginn des Textes von Leyla Lahouar.

Die 28-Jährige gibt zu bedenken, dass niemand das Recht habe, andere zu beleidigen oder zu bedrohen.

"Was ich jetzt alles im Nachhinein erfahren habe, dass ich so viele Morddrohungen bekommen habe und sogar meine Mutter", ist weiter in dem Text der Frankfurterin zu lesen.

Den Abschluss bildet eine klare Ansage von Leyla in Richtung ihrer Hater: "Das ist krank!"

Wen die Reality-Darstellerin mit "gewissen Menschen" meint, die angeblich Kampagnen gegen sie gestartet hätten, ist nicht ganz klar. Es kann jedoch vermutet werden, dass sie dabei auch an ihre einstige Dschungelcamp-Konkurrentin Kim Virginia Hartung denkt.

Die 29-Jährige hat in jedem Fall eindeutig Fake-Vorwürfe gegen "Promi Big Brother" und den Final-Einzug von Leyla Lahouar und ihrem Lebensgefährten Mike Heiter (32) erhoben.