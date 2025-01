27.01.2025 12:17 2.869 Jetzt packt Lilly Becker über Ex-Mann Boris aus: "Er bezahlt nichts"

Ihre Teilnahme am Dschungelcamp nutzen die Stars bekanntlich auch, um am Lagerfeuer ein wenig aus dem privaten Nähkästchen zu plaudern - so auch Lilly Becker!

Von Laura Miemczyk

Gold Coast (Australien) - Ihre Teilnahme am Dschungelcamp nutzen die Stars nicht nur, um das ein oder andere Image aufzupolieren, sondern bekanntlich auch, um am Lagerfeuer ein wenig aus dem privaten Nähkästchen zu plaudern - so auch Lilly Becker (48). Maurice Dziwak (26) spricht Mitcamperin Lilly Becker auf deren Verhältnis zu Ex-Mann Boris Becker (57) an. © RTL Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57) versteht sich bislang gut mit ihren Mitcampern - zu Reality-Star Maurice Dziwak (26) scheint die Mutter eines Sohnes jedoch besonders Vertrauen gefasst zu haben. Das lässt zumindest ein Gespräch vermuten, das RTL in der vierten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigt. Der Sender gewährte am heutigen Montagmorgen bereits einen kleinen Sneak Peek in den vierten Tag des Dschungelcamps. Darin zu sehen sind Maurice und Lilly, die sich abseits der Gruppe über die Vergangenheit der 48-Jährigen - vor allem über deren Ex-Mann Boris - austauschen. Promis & Stars Nach Todes-Drama: Simone Thomalla feiert ausgelassen in Kitzbühel "Sorgt er sich denn auch um dich?", erkundigt sich der frischgebackene Vater eines Sohnes bei Lilly und ergänzt: "Weil du hast ihm ein Kind geschenkt, dann soll er auch immer auf dich achten, ein Leben lang", findet Maurice. Die 48-Jährige nickt erst zustimmend, schaut dann jedoch betroffen zu Boden und offenbart: "Das macht er nicht." Boris Becker und Ex-Frau Lilly haben einen 14-jährigen gemeinsamen Sohn. © Marco Alpozzi/Zuma Press/dpa Lilly Becker über Ex-Mann Boris: "Er bezahlt nur die Schule für mein Kind" Lilly Becker (48) plaudert an Tag 4 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus dem privaten Nähkästchen. © RTL Laut Lilly hätten die Leute zu Hause schon seit Jahren das Bild von ihr, dass sie angeblich von Boris Beckers Geld lebe. Das stellt das Model nun aber ein für alle Mal richtig und betont, dass aus der Richtung ihres berühmten Ex-Mannes bereits seit sieben Jahren kein Geld mehr geflossen sei: "Er bezahlt nichts. Er bezahlt nur die Schule für mein Kind", erklärt die Mutter des 14-jährigen Amadeus. Maurice, der bekanntlich aus einem sehr behüteten Elternhaus stammt (bis zuletzt sogar noch in seinem Kinderzimmer gewohnt hatte), nimmt Lillys Schilderungen mit gemischten Gefühlen auf. "Wenn du Probleme hast, dann muss ich für dich da sein, mein Leben lang", stellt der pflichtbewusste 26-Jährige seine Sicht der Dinge dar. "Selbst, wenn es nicht mehr passt." Sandy Meyer-Wölden "Traumatisiert": Pocher-Ex Sandy teilt dramatische Enthüllung über ihren toten Vater "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis 9. Februar täglich um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: RTL, Marco Alpozzi/Zuma Press/dpa