"Warum...?" Linken-Politiker meckert über Schumacher-Outing und löscht Post!

Köln/Berlin - Sport statt Support! Am Sonntagabend ließ Ralf Schumacher (49) die Liebesbombe platzen und ging mit seiner Beziehung zu einem anderen Mann an die Öffentlichkeit. Ausgerechnet Linken-Politiker Dietmar Bartsch (66) hatte da aber offenbar gerade Besseres zu tun und störte sich am Zeitpunkt des Coming-outs.