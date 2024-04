Kleine Geste, fatale Wirkung! Lisa Küppers bei Bayern-Spiel aus Stadion geworfen

Lisa Küppers (24) ist beim Champions-League-Duell des FC Bayern und des FC Arsenal aus dem Stadion geworfen worden. © Montage: Screenshots Instagram Lisa Küppers

Küppers, die selbst Anhängerin des FC Schalke 04 ist und als Fan der Knappen sportlich derzeit nun wahrlich keine einfache Zeit durchlebt, hatte sich auf ein hochklassiges Champions-League-Duell in London gefreut. Natürlich durften die mehr als 1,1 Millionen Menschen, die ihr auf Instagram folgen, an jenem in Form von mehreren Storys teilhaben.

Nachdem zunächst alles wie geplant gelaufen war und Küppers im Stadion Platz genommen hatte, sollte sich die Situation nach dem Elfmetertreffer von Harry Kane (30) zum zwischenzeitlichen 2:1 für die 24-Jährige blitzartig ändern. Nur Augenblicke später flog Küppers aus dem Emirates Stadium!

"Ich bin gerade aus dem Stadion geflogen", erklärte sie sichtlich angeschlagen und in Tränen aufgelöst.

Küppers schilderte ihrer Followerschaft, was sich abgespielt hatte: Demnach habe sie eigentlich auf die Toilette gehen wollen, sei aber auf der Treppe stehen geblieben, da gerade der Elfmeter gepfiffen worden sei. Mit ihrem Handy habe sie den Treffer Kanes gefilmt und sich im Anschluss "ein bisschen gefreut" - und genau das wurde ihr zum Verhängnis.