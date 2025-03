Liz Kaeber legt Seelenstriptease hin: "Bin total frustriert"

Berlin - Liz Kaeber (32) gewährt ihren Followern Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. Dabei offenbart die Ex-" Bachelor "-Kandidatin, dass sie offenbar an ihre Grenzen kommt.

"Ich bin total frustriert", eröffnete die 32-Jährige ihren Fans und erklärte, was genau ihr so zusetze: "Ich habe bereits den zweiten Milchstau und stand eben eine Stunde unter der Dusche, um meine Brüste auszustreichen."

Der Sohn der glücklichen Eltern heißt Loki. © Screenshot/Instagram/lizkaeber (Bildmontage)

Nahezu täglich habe Liz Kaber damit zu kämpfen. "Mit gehts leider mit der Situation gar nicht gut, ich habe extreme Kopfschmerzen und fühle mich so wahnsinnig unwohl in meinem Körper", lieferte sie ihren Followern einen offen und unverstellten Einblick.

Mehr noch, wie die 32-Jährige ergänzte: "Diese riesigen Brüste fühlen sich an wie zwei Fremdkörper." Ihren Schilderungen zufolge ist die Influencerin zwiegespalten, wie sie mit der Situation umgehen soll: "Einerseits möchte ich stillen, weil ich so dankbar dafür bin, es überhaupt zu können, aber andererseits bringt es mich so stark an meine Grenzen."

Allerdings konnte sie auch frohe Nachrichten verkünden und ist mit ihrem Anti-Baby-Body zufrieden: "Ich muss sagen, ich bin so fasziniert, was der weibliche Körper so schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet."