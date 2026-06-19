"Ich habe spontan Ja gesagt": So sieht Lola Weipperts neues Leben auf Ibiza aus

Berlin/Ibiza - Moderatorin Lola Weippert (30) wagt einen Neuanfang. Sie gibt ihre Traumwohnung in Berlin auf und zieht nach Ibiza. Dort hat sie bereits den nächsten großen Schritt gewagt.

Lola schwebt auf Wolke sieben, aber nicht wegen eines neuen Mannes. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Zu einem Video auf ihrem Instagram-Account schreibt die 30-Jährige: "Ich habe spontan Ja gesagt." Darin ist sie sichtlich aufgeregt und voller Vorfreude. "Wir machen das jetzt einfach", sagt sie im Clip zu einem Mann. "Mir haben alle gesagt, du bist so naiv."

Doch mit ihrer spontanen Entscheidung ist nicht etwa eine Hochzeit gemeint.

Für Lola ist der Schritt trotzdem von großer Bedeutung: Sie hat sich auf Ibiza eine neue Wohnung gemietet.

"Ich nehme die jetzt unten, okay?", sagt sie schließlich zum Makler und besiegelt damit ihre Entscheidung. Ihr neues Zuhause befindet sich in einer exklusiven Wohnanlage auf Ibiza, in der sie künftig ein völlig neues Lebensgefühl genießen will.

Besonders begeistert ist Lola von dem Garten mit einem Feigenbaum direkt vor ihrem Schlafzimmer. Zum luxuriösen Community-Komplex gehören außerdem ein Pool und ein Fitnessstudio – also alles, was die Moderatorin braucht, um sich rundum wohlzufühlen.