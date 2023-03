Gegen seinen Willen: Loredana Wollny teilt unvorteilhaftes Foto ihres Verlobten

Hückelhoven/Türkei - Getreu dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich" teilte Loredana Wollny (19) kürzlich ein Foto ihres Verlobten Servet mit ihren Instagram-Fans, das dieser allerdings lieber unter Verschluss gehalten hätte.

Loredana Wollny (19) und ihr Verlobter Servet waren in den vergangenen Tagen in Istanbul unterwegs. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny

Loredana Wollny sieht das Leben derzeit durch die rosarote Brille, denn mit ihrem Verlobten ist die Wollny-Tochter überglücklich - und das soll auch jeder sehen!

So gewährt die 19-Jährige ihrer Instagram-Community seit Neuestem immer mehr Einblicke in ihr Privatleben und teilte zuletzt zahlreiche Storys mit ihren Fans, in denen sie mit ihrem Liebsten herumalberte.

Lore und Servet waren in den vergangenen Tagen in Istanbul unterwegs gewesen, wo die Jungmama sich einer Zahnbehandlung unterzogen hatte, während Baby Aurelio derweil von Oma Silvia Wollny (58) gehütet wurde.

Doch nicht nur Loredana, sondern auch ihr Liebster hatte auf dem Behandlungsstuhl der Zahnklinik Platz genommen, wie das Wollny-Küken am Samstag in seiner Story gezeigt hatte.

Lore hatte nämlich ganz frech die Kamera gezückt und ein Foto geknipst, als Servet gerade einen Abdruck seiner Zähne anfertigen ließ, wobei bekanntermaßen eine weiche Masse in die Mundhöhle gegeben wird, die dann nach kurzer Zeit aushärtet.