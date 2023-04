Loredana Wollny von Sohn Aurelio genervt: Er will Aufmerksamkeit, sie an ihr Handy!

Loredana Wollny wurde am 22. Dezember 2022 zum ersten Mal Mutter. Der kleine Aurelio Servet kam einige Wochen zu früh auf die Welt. © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

Kurz vor Weihnachten durfte sich das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie mit ihrem Verlobten Servet über die Geburt ihres ersten Kindes freuen.

Immer wieder vermittelt die junge Mama im Netz jedoch den Eindruck, ihren Sohn ganz gerne mal in die Obhut verschiedener Familienmitglieder abzugeben, um Zweisamkeit mit ihrem Liebsten zu verbringen.

Weil sie zuletzt ohne ihr Baby nach Istanbul flog, um sich dort einer mehrtägigen Zahnbehandlung zu unterziehen - Oma Silvia Wollny (58) passte auf den kleinen Aurelio auf - kassierte Lore diesbezüglich sogar einen Shitstorm seitens ihrer Community.

In ihrer Story wirkte die 19-Jährige nun erneut regelrecht genervt von ihrem Sprössling. "Ich habe mich heute nicht gemeldet, weil Aurelio sehr zickig war", verriet Lore mit gestresstem Unterton in der Stimme.

Sie sei mit ihm am Strand gewesen und habe alles unternommen, was der Kleine wollte. Keine Besserung! Auch in den Schlaf wollte sich der erst kürzlich geschlüpfte Erdenbürger partout nicht wiegen lassen.