GNTM-Gewinnerin Lovelyn: "Wie oft habe ich auf dem Spielplatz geweint"

Hamburg - Die " Germany's Next Topmodel "-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (27) hat in ihrem Alltag als alleinerziehende Mutter oft mit dem Alleinsein zu kämpfen. Jetzt will sie auch anderen Müttern helfen.

Lovelyn Enebechi (27) und ihr Sohn Levi (1) meistern ihren Alltag meist zu zweit. © Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi (Bildmontage)

Seit rund einem Jahr gibt Lovelyn als alleinerziehende Mami für ihren Sohn Levi (1) einfach alles – und berichtet ihren Fans bei Instagram von den vielen Herausforderungen ihres neuen Alltags.

Dabei gestalten sich vor allem die Nächte für Mutter und Kind schwierig. Doch immerhin kann Lovelyn am Wochenende meist auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen. "Der Kleine liebt Oma und Opa wirklich sehr", weiß die 27-Jährige. Und nicht nur das: Auch für Lovelyn ist die Hilfe der Großeltern natürlich eine große Bereicherung. "Erstens schaffe ich dann was und zweitens ist es einfach schön, nicht die ganze Zeit alleine zu sein", berichtete Lovelyn dazu am Wochenende in ihrer Instagram-Story.

Auch aus ihrer Community erhält Lovelyn immer wieder viel Zuspruch und Unterstützung: "Ich bekomme in letzter Zeit viele Nachrichten von Mamis, die viel alleine sind", erklärte sie weiter.

Deshalb würde sie gerne ein Treffen für alleinerziehende Mütter zu organisieren, um sich dort über die gemeinsamen Sorgen und Ängste austauschen zu können. "Ich finde es so schade, wenn Mamis in Depressionen oder Burn-outs rutschen", so Lovelyn.