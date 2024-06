Luca Hänni zeigt sich in neuer Rolle und beeindruckt mit süßem Papa-Tochter-Moment

Luca Hänni (29) und seine Frau Christina (34) haben ihren ersten Nachwuchs bekommen. © Bildmontage: Instagram/lucahaenni1 (Screenshots)

Denn der Schweizer macht das, was er am besten kann, um seiner Tochter einen besonderen Start in den Tag zu ermöglichen. Auf seinem Instagram-Profil hat der stolze Vater jetzt nämlich ein kurzes Video veröffentlicht, wo ein niedlicher Papa-Tochter-Moment zu sehen ist.

In dem Clip sitzt der 29-jährige Sänger mit einer Gitarre neben dem Bett seines kleinen Nachwuchses und sing ihr ein Lied vor. "Unser Morgenritual", betont Luca dazu.

Seine Fans zeigen sich begeistert von dem süßen Moment.

"Oh Gott, ich hatte gerade innerhalb von Sekunden Tränen in den Augen! Wie schön ist das bitte?!", oder auch "Ist das süß! Luca ist voll in seiner Paparolle angekommen und total verliebt in seine Tochter", sind nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter dem Video.

Es ist nicht das erste Mal, dass Luca einen Einblick in sein Leben als Neu-Papa gewährt.