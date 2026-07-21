Baby-Hammer bei Luke Mockridge? Skandal-Komiker soll Vater geworden sein

Köln - Nächste Überraschung im Hause Mockridge! Nach der heimlichen Hochzeit im Sommer des vergangenen Jahres soll Luke sich jetzt über Nachwuchs freuen dürfen.

Luke Mockridge (37) und seine Frau Jenny (nicht im Bild) sollen Eltern eines Sohnes geworden sein. (Archivfoto) © Guido Kirchner/dpa

Denn wie "Bild" erfahren haben will, sind der 37-Jährige und seine Ehefrau Jenny Eltern eines Sohnes geworden.

Demnach gebe es Fotos, die zeigen, wie der frisch gebackene Papa den Kinderwagen seines Babys durch seine Heimatstadt Köln schiebt.

Wie Freunde des Paares zudem verraten haben sollen, sei der Sprössling ein absolutes Wunschkind gewesen. Außerdem sei für die beiden "ein großer Herzenswunsch" in Erfüllung gegangen.

Erst im August des vergangenen Jahres gaben sich Luke und Jenny im engsten Familien- und Freundeskreis in Kanada still und heimlich das Jawort.

Unter den wenigen Gästen waren unter anderem Lukes Eltern, die Comedienne Margie Kinsky (68) und "Lindenstraße"-Legende Bill Mockridge (78) sowie die Mutter seiner Angetrauten.