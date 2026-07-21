Baby-Hammer bei Luke Mockridge? Skandal-Komiker soll Vater geworden sein
Köln - Nächste Überraschung im Hause Mockridge! Nach der heimlichen Hochzeit im Sommer des vergangenen Jahres soll Luke sich jetzt über Nachwuchs freuen dürfen.
Denn wie "Bild" erfahren haben will, sind der 37-Jährige und seine Ehefrau Jenny Eltern eines Sohnes geworden.
Demnach gebe es Fotos, die zeigen, wie der frisch gebackene Papa den Kinderwagen seines Babys durch seine Heimatstadt Köln schiebt.
Wie Freunde des Paares zudem verraten haben sollen, sei der Sprössling ein absolutes Wunschkind gewesen. Außerdem sei für die beiden "ein großer Herzenswunsch" in Erfüllung gegangen.
Erst im August des vergangenen Jahres gaben sich Luke und Jenny im engsten Familien- und Freundeskreis in Kanada still und heimlich das Jawort.
Unter den wenigen Gästen waren unter anderem Lukes Eltern, die Comedienne Margie Kinsky (68) und "Lindenstraße"-Legende Bill Mockridge (78) sowie die Mutter seiner Angetrauten.
Gute Freundin von Luke Mockridge bestätigt seine Hochzeit
Dass der Comedian unter der Haube ist, war lange Zeit ein Gerücht, welches schließlich zu Beginn des Jahres von Lukes guter Freundin Joyce Ilg (42) bestätigt wurde.
Die einstige "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Darstellerin hatte gegenüber RTL ausgeplaudert, dass ihr langjähriger TV-Drehpartner seine Freundin Jenny schon im August geehelicht habe.
"Die beiden sind superhappy und so ein wundervolles Paar", schwärmte die 42-Jährige damals.
Jenny ist auch diejenige, die Luke durch seine schweren Zeiten geholfen hat. Denn im Jahr 2019 war der Skandal-Komiker schweren Vorwürfen seiner Ex-Freundin Ines Anioli ausgesetzt.
Die 39-Jährige hatte dem Kölner eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Köln stellte die Ermittlungen aber nach monatelanger Prüfung der Faktenlage ein.
Nach der turbulenten Zeit scheint es jetzt aber so zu sein, dass Luke in Jenny die Frau fürs Leben gefunden hat. Und ihre Liebe wurde allem Anschein nach mit ihrem neugeborenen Sohn gekrönt.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa