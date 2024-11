Eindringlicher Appell von Mademoiselle Nicolette: "Schlaft beim ersten Date mit jemandem!"

Influencerin Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (36) formulierte bei ihrem heutigen Dirty Donnerstag einen eindringlichen Appell an ihre Follower.

Von Florian Gürtler

Koblenz - Die heutige Ausgabe des "Dirty Donnerstags" von Influencerin Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (36) stand unter einem besonderen Zeichen, was dazu führte, dass die Koblenzerin bei der Beantwortung einer Frage dieses speziellen Q&As plötzlich sehr persönlich wurde.

Wie üblich drehte sich in den Instagram-Storys der 36-Jährigen alles um Liebe, Beziehungen und intimere Belange. Zum Ende des Q&A hin wurde Nicolette um ein Statement gebeten. Eine Frau wollte wissen, was die Influencerin davon halte, wenn ein festes Pärchen sich explizit zu einem Date für intime Zweisamkeit verabrede. Die Koblenzerin riet unbedingt zu derartigen Zusammenkünften: "Einmal in der Woche eine schöne Date-Night, ohne Handy, ohne alles, und dann esst Ihr was Leckeres, oder was auch immer Ihr macht, und dann schlaft Ihr miteinander", beschrieb Mademoiselle Nicolette den möglichen Ablauf eines solchen Treffens. Danach wich die 36-Jährige von dem Thema etwas ab: "Ladys und Gentleman, hört mir mal zu!", wandte sie sich an ihre Follower.

Mademoiselle Nicolette: "Knutscht rum, wenn Ihr rumrutschen wollt"

Der "Dirty Donnerstag" der 36-Jährigen ist ein Q&A der besonderen Art: Dabei dreht sich alles um Liebe, Beziehungen und intimere Belang. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt "Ich sage das jetzt noch mal ganz, ganz ausdrucksstark: Das Leben, das ist leider nicht unendlich!", setzte die Influencerin hinzu. Dabei verzog sie kurz ihr Gesicht, schüttelte sich und ergänzte mit belegtem Tonfall: "Es ist immer überraschend, wenn man das feststellt." Nicolette Fountaris spielte damit auf ihre eigenen jüngsten Erfahrungen an. Die 36-Jährige war unlängst in einer Klinik, sie hatte einen Schlaganfall. "Was auch immer Ihr gerade am Start habt, schlaft beim ersten Date mit jemandem! Knutscht rum, wenn Ihr rumrutschen wollt, schreibt endlich dieser einen Person, bei der Ihr Euch die ganze Zeit nicht traut: 'Gehst Du mit mir einen Kaffee trinken? Gehst Du mit mir durch einen Wald im Herbst?', und was auch immer, macht es doch einfach!", formulierte die Influencerin mit eindringlichem Tonfall einen Appell.