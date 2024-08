Influencerin: Aus Jungs nicht Männer machen, "die Verbrechen begehen"

Die Koblenzerin kam am gestrigen Dienstag in ihren Instagram-Storys auf das Thema.

Am Dienstag wandte sich die 36-Jährige in mehreren Instagram-Storys mit ernster Miene und ebenso ernstem Ton an ihre Follower. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Danach formulierte Nicolette Fountaris dennoch einen persönlichen Kommentar zu dem aktuellen Weltgeschehen.

"Was ich mich immer frage, worüber ich mich doch sehr wundere, neben all diesem Informationsfluss über die Gräueltaten, die gerade wieder passieren, interessiert es mich wirklich: Wann fangen wir eigentlich mal an, darüber zu sprechen, was wir mit kleinen Jungs, mit Kindern machen können, dass aus diesen Jungs hinterher keine Männer werden, die Verbrechen begehen?", gab die Influencerin zu bedenken.

Dies sei ihre Haltung zu der Thematik. Mademoiselle Nicolette betonte, dass diese spezielle Wendung sicher niemanden überrasche, der ihr schon länger auf Instagram folgt.

Tatsächlich spricht die Influencerin so gut wie nie über Politik. In ihrem "Dirty Donnerstag" kommt sie aber oft darauf zu sprechen, dass unsoziale oder gewalttätige Verhaltensweisen ihr zufolge oft auf Prägungen in der Kindheit zurückgingen.

In ihren Storys vom gestrigen Dienstag betonte die 36-Jährige noch, dass sie nicht zu den Feministinnen gehöre, "die auf Männern herumtrampeln". Doch sie finde, "dass wir über das ursprüngliche Problem sprechen sollten".