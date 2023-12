Influencerin hält Standpauke: "Sex alleine hat nichts mit Intimität zu tun!"

Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (35) ist als Influencerin und Comedian erfolgreich - auf Instagram hat sie rund 259.000 Follower. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Die Koblenzerin verfährt dabei wie in einem Q&A, jedoch eben mit sehr spezieller Thematik. Zudem geht es bei den Fragen nicht in erster Linie um die 35-Jährige, vielmehr suchen ihre Fans Rat und Hilfe von der Influencerin.

In der gestrigen Ausgabe des "Dirty Donnerstag" kam eine Frage auf, bei deren Beantwortung Nicolette Fountaris am Ende zu einem längeren Statement ansetzte, das sie ganz allgemein an die Masse ihrer Fans adressierte. Tatsächlich setzte die Influencerin zu einer regelrechten Standpauke an.

Eine Frau hatte sich mit folgendem Problem an die Koblenzerin gewandt: "Ich fühle mich schnell vom Partner unter Druck gesetzt."

In ihrer Erwiderung fokussierte sich Nicolette zunächst ganz auf das individuelle Problem ihres Fans.

Wie für die 35-Jährige üblich empfahl sie, das Gespräch mit dem Partner zu suchen.

"Du kannst zum Beispiel sagen: 'Hey, ich habe das gehört, dass Du da gesagt hast, dass Du mich liebst, und in mir drinnen sieht es so und so aus'", formulierte die Koblenzerin ein Beispiel.

Danach war die Angelegenheit für Mademoiselle Nicolette jedoch noch nicht erledigt.