Influencerin Mademoiselle Nicolette verspricht "Upgrade im Dating-Life"

Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (37) ist als Influencerin, Kochbuch-Autorin und Geschäftsfrau erfolgreich. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

So wurde die Influencerin aus Koblenz bei dem Q&A auf Instagram etwa aufgefordert: "Erzähle doch mal was dazu, wie gut man sich selbst beim Daten kennenlernen kann 💕."

Die meisten Menschen seien bei einem Treffen "viel zu sehr bei der anderen Person", begann die Koblenzerin ihre Antwort. Dabei glaube sie, dass ein Date eine "der wunderschönsten Situationen und Gelegenheiten, sich selber kennenzulernen" sei.

"Wie reagiere ich eigentlich auf den anderen? Was mache ich, wenn der andere bestimmte Dinge tut, bestimmte Dinge sagt?", fuhr Nicolette Fountaris fort, wobei sie betonte, dass der potenzielle Katalog an Fragen, die man sich selbst in dieser Hinsicht stellen könnte, unendlich dick sei.

"Und wenn man das auch wirklich macht, ehrlich, auch wenn es manchmal unbequem ist, lernt man extrem viel über sich", betonte die 37-Jährige.

Diese Selbsterkenntnisse wiederum seien auch ein "Upgrade im Dating-Life".