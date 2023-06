Neuer Mann? Mademoiselle Nicolette schwärmt von "grandiosem Sex"

Mademoiselle Nicolette (35) ist als Influencerin, Comedian und Kochbuch-Autorin erfolgreich - ihr wöchentlicher Instagram-Event "Dirty Donnerstag" ist ebenso berühmt wie berüchtigt. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Die Comedian und Kochbuch-Autorin, die insbesondere wegen ihres wöchentlichen Instagram-Events "Dirty Donnerstag" bekannt ist, veröffentlichte am gestrigen Sonntag einen Eintrag auf der Social-Media-Plattform.

Das dazu eingestellte Foto zeigt sie und den Frankfurter Influencer Alex Schäfer, sie stehen vor dem Hintergrund eines abendlichen Strandes und umarmen sich innig.

Der Kommentar von Mademoiselle Nicolette zu dem Bild lautet: "Still falling for you after 5 years ❤️".

Die Aussage und das rote Herz sorgten offenbar dafür, dass mehrere Fans der 35-Jährigen wissen wollten, ob sie und der Frankfurter ein Paar seien.

In der Folge entschloss sich Mademoiselle Nicolette, mit einer Instagram-Story für Klarheit zu sorgen.