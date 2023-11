Pärchen plant ersten Besuch im Swingerclub: Influencerin gibt diesen Rat

Bei ihrem "Dirty Donnerstag" spricht Influencerin und Comedian Mademoiselle Nicolette (35) stets über Liebe und Partnerschaft sowie Erotik und Sex. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Wie üblich äußerte sich die Koblenzerin in ihren Instagram-Storys zu Themenvorschlägen und Fragen, welche Fans ihr zuvor zugeschickt hatten.

Eine dieser Zuschriften stammte von einem Paar. Sie lautete: "Liebe Nicolette, wir wollen einen Pärchenclub ausprobieren. Was für Regeln setzen? (16 J. zusammen)".

Nicolette Fountaris, so der bürgerliche Name der Influencerin aus Rheinland-Pfalz, musste sich zunächst räuspern und sammeln, bevor sie zu einer Erwiderung ansetzte.

"Also, ich sage mal so: Ja, da könnte man jetzt Grenzen setzen. Am Ende fahrt Ihr aber in einen Pärchenclub, in einen Swingerclub", stellte sie zunächst klar.

Ihre weiteren Ausführungen machten dann aber deutlich, dass sie ein allzu starres Regel-Korsett für einen derartigen Ausflug nicht als sinnvoll erachtet.