Porno-Sucht? Influencerin gibt wichtigen Tipp

Die Antwort war zunächst ganz typisch, für Nicolette Fountaris, so der bürgerliche Name der Koblenzerin. Sie empfahl ihrem Fan, mit dem Partner "ganz offen" zu sprechen und diesen zu fragen, ob es irgendetwas gäbe, was die Frau unternehmen könne, damit der Mann auch durch deren "körperliche Kraft" zum Höhepunkt gelangt.

In der heutigen Ausgabe ihres Instagram-Events "Dirty Donnerstag" kam Mademoiselle Nicolette (35) durch eine Frage einer Frau auf das Thema Porno-Sucht zu sprechen. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, ich spreche ja oft darüber, dass die Männer da draußen einfach gewohnt sind, sich den ganzen Tag selbst zu befriedigen und eventuell sich dabei noch Pornos reinzuziehen", fuhr Mademoiselle Nicolette fort und ergänzte, dass Porno-Sucht ein "echtes Thema" sei.

Dies könne zu einem Problem werden, denn durch "sehr, sehr häufiges Masturbieren, Onanieren, sich Pornos dabei reinschauen und was auch immer" könne die Fähigkeit verloren gehen, sich beim Sex auf einen anderen Menschen einzulassen.

Dies betreffe nicht nur Männer, sondern auch Frauen, betonte die Influencerin.

Der Körper gewöhne sich "an die eigene Technik", ging das Statement der 35-Jährigen weiter, "weil, Du weißt natürlich, was sich am besten anfühlt, und Du kannst, egal wie Du es Dir selber machst, das ja genau so steuern und lenken wie Du es gern hättest".

Natürlich rät Mademoiselle Nicolette nicht grundsätzlich von Selbstbefriedigung ab, sie glaube aber, "das hier die Dosis das Gift" mache.

Die Influencerin formulierte daher den Rat, "zwischendurch auch mal Sex mit einem anderen Menschen zu haben und immer unter Beobachtung zu halten: 'Kann ich trotzdem noch einen Orgasmus bekommen, wenn das jemand anderes macht, kann ich jemand anderem zeigen, wie er das macht, mit seinem Penis, mit der Hand, mit der Zunge, mit den Sex-Toys, was auch immer'".

"Ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist", setzte Nicolette Fountaris noch hinzu.