"Wann ist ein Mann ein Muttersöhnchen?" Influencerin gibt Antwort

Koblenz - Wenn Influencerin Mademoiselle Nicolette (36) zu ihrem Instagram-Event " Dirty Donnerstag " einlädt, dann geht es um Liebe , Partnerschaft, Erotik und Sex. In der gestrigen Ausgabe kam ein Thema aufs Tableau, das Männer betrifft: Die Koblenzerin wurde gefragt, ab wann ein Mann ein "Muttersöhnchen" sei.

Influencerin Mademoiselle Nicolette (36) spricht auf Instagram regelmäßig über Liebe, Partnerschaft, Erotik und Sex - sie nennt dieses Format "Dirty Donnerstag". © Screenshot/Instgaram/nicolette.vlogt

Wie üblich nahm der "Dirty Donnerstag" die Form eines Q&A an. Gleich die erste Frage, die in den Storys der Influencerin aus Rheinland-Pfalz eingeblendet wurde, lautete: "Wann ist ein Mann ein Muttersöhnchen, wo fängt das an?"

Nicolette Fountaris - so der bürgerliche Name der 36-Jährigen - nahm sich für ihre Erwiderung Zeit, denn tatsächlich berührte die Frage einen Themen-Komplex, zu dem sich die Koblenzerin schon öfter geäußert hat. Nun formulierte sie ihre Ansichten ganz grundsätzlich.

Zu Beginn gab sie zu bedenken, dass es für jeden Mann und auch jede Frau eine "absolute Herzens-Empfehlung" sei, sich "irgendwann emotional vom Elternhaus abzukoppeln".

Dies bedeute nicht, dass man die eigenen Eltern nicht lieben solle, aber es sei wichtig zu verstehen, "dass Du irgendwann ein erwachsener Mensch bist, Dein eigenes Leben hast, und die Eltern müssen auch verstehen, dass - auch wenn sie Kinder auf die Welt gesetzt haben - sie auch wieder irgendwann ihr eigenes Leben haben."

Danach kam Mademoiselle Nicolette darauf zu sprechen, was ihrer Meinung nach unter einem "Muttersöhnchen" zu verstehen sei.