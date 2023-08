Madita van Hülsen ist lustige Frohnatur und Trauerbegleiterin zugleich

Moderatorin Madita van Hülsen (42) ist einerseits lustige Frohnatur und andererseits Trauerbegleiterin. © Fotomontage: Instagram/maditavanhuelsen

Am 9. März 2021 erblickte Sohn Tjorven (2) das Licht der Welt - und machte das Glück der gebürtigen Hamburgerin und ihres Ehemanns Björn Cloppenburg perfekt. Die beiden hatten bereits im August 2020 geheiratet.

Über ihren Alltag abseits des Rampenlichts hält die Moderatorin ihre knapp 24.000 Follower via Instagram auf dem Laufenden. Immer wieder macht sie sich dabei unter dem Hashtag "Mamadita" auch über ihr Mama-Leben lustig.

Dass die Frohnatur auch ernst sein kann, bewies sie am Samstagnachmittag: In einem Post mit drei Bildern erzählte Madita die Geschichte ihres Lebens - mit allen dazugehörigen Facetten.

So habe sie Kameras "schon immer großartig" gefunden und sich daher "sehr gefreut" als sie vom Otto-Katalog damals als "Kindermodel" entdeckt worden sei. Als Erwachsene habe sie dann irgendwann auch ihre "Liebe zu Lebensgeschichten von Menschen" entdeckt.

"Inzwischen bin ich sehr stolz darauf, dass ich mich seit fast 20 Jahren für verschiedene Fernseh- und Eventformate als Moderatorin etabliert habe und was viel wichtiger ist, dass es mir immer noch so viel Spaß macht wie am ersten Tag", freute sie sich.