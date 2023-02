Madonna wettert nach Grammy-Auftritt gegen Hater: "Schwellungen zurückgegangen"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Nachdem die Queen of Pop bei ihrem Grammy-Auftritt von vielen Fans kaum wiedererkannt wurde, weil ihr Gesicht wie eine aufgequollene Maske wirkte, die kaum mehr etwas mit der "echten" Madonna (64) gemein hatte, meldet sich die Sängerin nun mit einem aktuellen Foto auf Twitter zu Wort.

"Eine Welt, die sich weigert, Frauen zu feiern, die über 45 Jahre alt sind und das Bedürfnis hat, sie zu bestrafen, wenn sie weiterhin stark, hart arbeitet und abenteuerlustig ist", schreibt die Queen of Pop dazu auf ihrem Instagram-Account. Sie spricht ferner von "einer kreativen Entscheidung".

Vergleicht man allerdings neueste Fotos von Madonna, mit denen ihres Grammy-Auftritts, kann man schon von Wahrheit in den Worten der "verschwundenen Schwellung" vermuten.

Sie scheint sich aufs Korn nehmen zu wollen, wobei sie scherzhaft die chirurgischen Eingriffe in ihrem Gesicht zugibt.

"Schaut, wie süß ich jetzt bin, wo die Schwellung von der Operation verschwunden ist. Lol", schreibt die Pop-Ikone auf Twitter und postet dazu ein Bild mit Basecap und verschränken Armen, auf dem sie herausfordernd und frech in die Kamera schaut. Tatsächlich wirkt ihr Gesicht weitaus natürlicher als auf den Grammy-Schnappschüssen der Sängerin.

Links: Madonna 2013, rechts: Madonna heute. Bereits vor 10 Jahren soll Madonnas Gesicht schon nicht frei von Eingriffen gewesen sein. © Bildmontage/Screenshot: ODD ANDERSEN / AFP, Instagram/Madonna

Madonna sieht heute weitaus "jünger" aus als noch 2003 oder 2013, also vor gut 20 bzw. 10 Jahren. Das finden viele Fans unnatürlich und werfen der Pop-Diva vor, nicht in Würde zu altern.

"Sie denkt, sie ist in ihren 30ern, so traurig", schreibt ein Instagram-User.

Ein anderer spricht von einer "Identitätskrise", die Madonna wohl gerade durchmachen muss.

Auch ihr derzeitiger Kleidungsstil ist eher "edgy" (dt. ausgefallen oder eigen) und orientiert sich an dem, was Teenager an Billie Eilishs (21) Kleidungsstil lieben und zur Fashion-Welle der 2020er gemacht haben. Wobei aktuell sowieso die Mode der 90er und 2000er ganz hoch im Kurs steht.

Anderen ist es egal - sie unterstützen Madonna, wie dieser Twitter-Nutzer, der schreibt: "Trollst du uns, oder bist du ehrlich? Es spielt keine Rolle. Dies ist der realste Tweet aller Zeiten. Ja, du siehst süß aus."

Letztendlich ist wohl nur wichtig, dass Madonna mit ihrem Äußeren zufrieden ist. Und wenn ihr das die Kraft gibt, neue Songs zu produzieren, ist das doch eine Win-win-Situation für die Pop-Ikone und Musik-hungrige Fans.