Malte Zierden hat Durchfall-Bakterien im Bauch! "Das ist richtig scheiße!"

Hamburg - Wieder was Neues vom Krankenhaus-Dauergast Malte Zierden (30): Wie bereits vermutet, hat der Anti-Influencer einen sogenannten Campylobacter verschleppt .

Anti-Influencer Malte Zierden (30) leidet an einem Campylobacter, der Fieber, Bauchschmerzen, Erbrechen und (blutigen) Durchfall auslöst. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Campylobacter sind Bakterien, die ansteckende Durchfall-Erkrankungen auslösen - Hauptansteckungsquelle sei laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung der Verzehr von Lebensmitteln, die mit den Bakterien belastet sind.

Nachdem er über mehrere Wochen Durchfall gehabt und dann weißen Kot ausgeschieden hatte, verlor der Wahl-Hamburger vor rund zwei Wochen plötzlich das Bewusstsein und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Die Vermutung: Der Campylobacter, den sich Malte im vergangenen Jahr einfing, lebt immer noch in ihm und macht ordentlich Alarm. Diese Theorie sollte durch mehrere Stuhlproben geprüft werden.

Am Mittwoch bekam der 30-Jährige schließlich Post vom Gesundheitsamt - und tatsächlich: "Der Campylobacter hat einfach in mir gepennt und Winterschlaf gemacht", bestätigte der gebürtige Ostfriese in seiner Instagram-Story.

Was harmlos klingt, ist ziemlich ernst: Malte leide laut eigener Aussage immer wieder an Fieber, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie (blutigem) Durchfall. "Das ist richtig scheiße!", verdeutlichte er.