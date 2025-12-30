Malte Zierden will beim Joggen den Kopf frei kriegen, doch es endet blutig!

Hamburg - Das wird sich in diesem Leben nicht mehr ändern: Influencer Malte Zierden (33) ist nicht nur für seine große Tierliebe bekannt, sondern auch für seine Tollpatschigkeit - das stellte er nun einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Malte Zierden (33) hat Malte-Zierden-Sachen gemacht: Er ist beim Joggen gestürzt und hat sich eine blutige Wunde am Knie zugezogen. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Der 33-Jährige meldete sich am Montag auf Instagram bei seinen rund 1,1 Millionen Followern. In seiner Story schrieb der gebürtige Ostfriese einige Zeilen, die nichts Gutes erahnen ließen.

"Kurz vor dem Jahreswechsel wollte ich endlich mal wieder was für mich tun. Mit dem Laufen anfangen, um neben dem schweren Tierschutz den Kopf für die schönen Dinge frei zu kriegen. Ich sag’ mal so ... es hat neun Minuten gedauert", war in weißer Schrift auf schwarzem Grund zu lesen.

Doch was war passiert? Diese Frage beantwortete der Wahl-Hamburger in der darauffolgenden Story: Er war beim Joggen gestürzt - oder wie Malte es selbst ausdrückte: "Hab mich komplett lang gelegt."

Und der Sturz hatte Folgen: Der Influencer war nicht nur über und über mit Dreck besudelt, sondern trug auch ein schmerzhaftes Andenken davon: Am Knie zog er sich eine große blutige Wunde zu. "Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Scheiße!", kommentierte er.