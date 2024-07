Erster Festival-Auftritt: Geht Malte Zierden auf dem Dockville auf die Knie?

Hamburg - Vom 16. bis 18. August wird wieder das "MS Dockville" seine Tore für rund 60.000 Besucher öffnen. Das dreitägige Festival für Musik und Kunst in Hamburg-Wilhelmsburg bietet auch 2024 wieder ein vielfältiges Programm direkt an der Elbe an. Zum ersten Mal dabei sind diesmal Malte Zierden (32) und Freundin Sophia "Phia" Quantius (25), die vielleicht eine Überraschung mit im Gepäck haben werden.