Malte Zierden mit Lähmung im Krankenhaus: Jetzt steht die Diagnose fest

Im März 2025 wurde Malte Zierden zwei Mal wegen Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen ins Krankenhaus eingeliefert. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Nach einigen Untersuchungen konnte ein Schlaganfall damals ausgeschlossen werden, doch das Rätsel um die Ursache der Beschwerden blieb. Monate später verschafft der Tierschützer nun Klarheit und wendet sich in einem Statement auf Instagram an seine Fans.

"Ich habe eine starke posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert bekommen", schreibt der 32-Jährige in seinem Beitrag. Offen, ehrlich und emotional schildert Malte, wie ihn unter anderem schlimme Erinnerungen aus seinen Tierschutzeinsätzen immer wieder einholen.

So fuhr Malte beispielsweise ins Kriegsgebiet der Ukraine, um hilflose Hunde dort aus ihrem Elend zu retten. Doch besonders die Momente, in denen Tiere in seinen Armen gestorben sind, lassen ihn nicht los.

"Das fühlt sich an wie ein Albtraum mitten am Tag", beschreibt er die sogenannten Flashbacks. "Es ist, als würde ich den Moment 1:1 nochmal erleben. In diesen Momenten bin ich geistig komplett auf Standby", so der 32-Jährige weiter.

Die seelischen Belastungen zeigen sich auch körperlich: Panikattacken, Schweißausbrüche, Muskelkrämpfe und sogar Lähmungserscheinungen. "Danach ende ich in einer Panikattacke – komplett verschwitzt, leicht verkrampft und völligst neben der Spur", erklärt Malte.

Hinzu kommen Albträume, Schlafstörungen und eine innere Anspannung, die ihn über Wochen völlig zermürbt hat. "Ich war ununterbrochen gereizt, habe Heulattacken bekommen und mein Vertrauen in mich selbst verloren. Meine Stimmung war ständig negativ", so der Hamburger.