Schonungsloser Reminder von Malte Zierden: "Kein Mensch zwingt uns dazu"

Hamburg - Silvester wird das neue Jahr wieder mit Unmengen an Feuerwerk begrüßt - und unzählige Haus- und Wildtiere ängstigen sich zu Tode. Grund genug für Influencer Malte Zierden (33), seiner Community ins Gewissen zu reden.

Malte Zierden (33) hat sich am Sonntag mit einem wichtigen Reminder bei seinen Fans auf Instagram gemeldet. © Instagram/maltezierden

"Einem Tier absichtlich Todesangst einjagen und danach einfach weitermachen, könnte niemand von uns, oder? Niemals - außer an Silvester. Da verbreiten wir gemeinschaftlich Tierleid, auf entspannt", verdeutlichte der 33-Jährige in einem Reel auf Instagram.

Zu Aufnahmen von zitternden und zu Tode geängstigten Tieren unterstrich der gebürtige Ostfriese: "Kein Mensch zwingt uns dazu und trotzdem machen wir's. Als wäre es der letzte Tag auf Erden plündern wir Supermärkte für den lautesten Knall."

Ein Umstand, den Malte nicht nachvollziehen könne: "Warum erlauben wir einer gesamten Nation den privaten Gebrauch von Sprengkörpern?", stellte der Wahl-Hamburger eine unangenehme rhetorische Frage.

Den Preis "für ein bisschen bunten Himmel" würden unschuldige Tiere und auch Menschen zahlen - "mit Todesangst oder sogar ihrem Leben", wie der Influencer mit ernsten Worten zu bedenken gab.