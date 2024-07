Tierschutz als Selbstdarstellung? Malte Zierden will "nicht einer dieser Menschen sein"

Hamburg/Marokko - Neuer Einsatz für Malte Zierden (31): Der Influencer und Tierschützer ist derzeit wieder in einem Krisengebiet unterwegs, um den dort lebenden Vierbeinern bestmöglich zu helfen.

Malte Zierden (31) ist wieder auf Tierschutzmission im Krisengebiet unterwegs. Diesmal in einer Erdbebenregion in Marokko. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Am späten Sonntagabend meldete sich der gebürtige Ostfriese aus dem Erdbebengebiet am Rande des Atlasgebirges in Marokko (Afrika). Mit seinen Kollegen von der Tierschutzorganisation "Notpfote" und einigen einheimischen Kindern versuchte er streunende Hunde einzufangen.

In seiner Instagram-Story postete der 31-Jährige ein Video, in dem er von der letztlich erfolgreichen Aktion berichtete: Zwei zunächst völlig verängstigte Fellnasen - das Muttertier und ihr Welpe - vertrauten sich den Tierschützern nach und nach immer mehr an.

"Es gibt immer Mittel, Hunde ohne Gewalt zu fangen, man muss sich nur darauf einlassen", kommentierte der Wahl-Hamburger. Bei vielen Hundefängern sei genau das jedoch nicht der Fall, stattdessen würden die Tiere mit Fangstangen gejagt und Hunderte Meter durch die Gegend gezogen.

Diese Methode sei "hochproblematisch", urteilte Malte. "Es traumatisiert die Tiere, lässt sie aggressiv werden und kann schlussendlich dazu führen, dass die Tiere kaum noch vermittelbar sind und ihr Leben lang im Tierheim verbringen. Das kann doch nicht die Lösung sein."

Er sei überzeugt, dass man stattdessen "mit ganz viel Leidenschaft, Geduld und Liebe" vorgehen sollte, verdeutlichte der Influencer. "Eigentlich ist es ganz einfach: Wir müssen versuchen, lieb zu ihnen zu sein, dann sind sie auch lieb zu uns."