Manta-Manta-"Uschi" macht sich bei "Stern TV" für Null-Promille-Grenze stark

Köln - Schauspielerin Tina Ruland (56) sprach sich bei " Stern TV am Sonntag " für die Einführung einer Null-Promille-Grenze beim Autofahren in Deutschland aus. Hintergrund des Talk-Themas ist der tragische Verkehrsunfall bei Bad Langensalza (Thüringen).

Es gehe nicht darum, diesen Unfall zum Anlass zu nehmen, um politisch zu punkten, sagte Maier in der RTL-Sendung. Er habe "wirklich lange" überlegt, habe sich kundig gemacht. Straßen und Autos würden zwar besser, aber der "Faktor Mensch" müsse in den Blick genommen werden. Er wolle Klarheit schaffen. "0,0 und dann wissen alle, was los ist", betonte der SPD-Politiker.

Wenn sie sich vorstelle, sie hätte mit Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, so würde sie sich - unabhängig von der Promillezahl - immer fragen, ob dieser hätte vermieden werden können, hätte sie nichts getrunken. "Ich finde, es muss eindeutig sein: nicht trinken - nicht Auto fahren", stellte die "Uschi"-Darstellerin, die "Berti" im ersten "Manta, Manta"-Film davon abhält, besoffen an einem Autorennen teilzunehmen, klar.

Würde man auf diesen Einzelfall mit einer 0,0-Promille-Grenze reagieren, so die Juristin, würde man eine "Masse an Menschen kriminalisieren - schon bei einer Schnapspraline". Die Anwältin fuhr fort mit Bier- und Weinvergleichen.

Bei mehr als 1,1 Promille sei das Reaktionsvermögen kaum noch vorhanden, diese Personen seien dann "in aller Regel [...] absolut gang- und standeingeschränkt". Das Risiko werde völlig unterschätzt, "die sind sicherlich nicht sehr verkehrstüchtig". Auf die Frage, ob sie für 0,0 Promille am Steuer ist, antwortete sie: "Ich würde formulieren, dass es keinen Grund gibt, mit auch nur einem Glas Alkohol sich ans Steuer zu setzen."

Zuvor wurde in der Sendung eine Grafik des Statistischen Bundesamtes eingeblendet, die einen sprunghaften Anstieg an Alkoholunfällen im vergangenen Jahr aufzeigte. Gestiegenen Zahlen entgegnete die Anwältin jedoch, dass man hier den "Corona-Effekt" sehe.

"Ich habe das in der Konstellation noch nicht erlebt, dass sieben Menschenleben auf diese Art und Weise ausgelöscht werden. Es macht mich natürlich sehr, sehr traurig. Und ich frage mich auch warum. Weil in dieser Form, gepaart mit dem Alkohol: Das habe ich so auch noch nicht erlebt", so Bursian, der Angehörige von Unfallopfern begleitet.