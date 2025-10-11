Marc Terenzi schlägt zurück und droht seiner Ex-Verlobten Verena Kerth

Hamburg - Die nächste Runde ist eingeläutet! Kurz nach seinem Einzug bei " Promi Big Brother " hatte Sänger Marc Terenzi (47) über seine Horror-Beziehung mit Verena Kerth (44) gesprochen. Seine Ex-Verlobte setzte schnell zum Konter an und erhob ebenfalls schwere Vorwürfe , gegen die sich der 47-Jährige jetzt zur Wehr setzte.

Marc Terenzi (47) setzte sich nach den Vorwürfen seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (44) zur Wehr. © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, Screenshot/Instagram/marc_terenzi

Am Freitag wurde auf seinem Instagram-Profil ein von seinem Anwalt gepostet - mit deutlichen Worten: In dem Schriftstück wird von einer falschen Tatsachendarstellung in der Öffentlichkeit gesprochen.

Hintergrund ist noch immer die heftige Auseinandersetzung zwischen dem Musiker und der Reality-TV-Darstellerin, die sich in einer Nacht im August 2023 in einem Hamburger Hotel zugetragen hatte. Damals musste sogar die Polizei anrücken, um die Situation zu entschärfen.

Während Terenzi die Nacht mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle verbringen musste, hatte Kerth das Zimmer, so hatte die Polizei es geschildert, mit Brand- und Schürfwunden verlassen. In der Folge hatten beide Anzeige erstattet.

Das Verfahren gegen Kerth wurde frühzeitig eingestellt. Terenzi wurde hingegen im Mai dieses Jahres der Prozess gemacht. Er wurde allerdings freigesprochen.

Und genau darauf beruft sich nun auch sein Anwalt. "In der Hauptverhandlung hat die Zeugin Kerth u. a. ausgesagt: 'Er hat mich nicht geschlagen.' Schließlich hat sogar die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt", steht in dem Schreiben.