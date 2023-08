Marc Terenzi und Verena Kerth machen sich über Prügel-Eklat lustig

Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) sorgen immer wieder für Schlagzeilen. © Fotomontage: Instagram/verenakerth

Erst am vergangenen Dienstag sollen die beiden nach einer feuchtfröhlichen Nacht in Hamburg in ihrem Hotel heftig aneinandergeraten sein - und einen Polizeieinsatz ausgelöst haben!

Wie "BILD" berichtete, hätten die Beamten bei Terenzi einen Alkoholwert von 2,2 Promille festgestellt, zudem soll der Sänger unter Drogen gestanden haben. Kerth wiederum habe das Hotel "mit Brand- und Schürfwunden" verlassen.

Klingt nicht wirklich nach einer Beziehung, die eine Zukunft hat. Oder etwa doch? Die beiden Involvierten jedenfalls ließen sich anschließend nichts anmerken - im Gegenteil: Sie machten sich sogar über das Ganze lustig!

Am Freitagabend meldete sich die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story aus einem Auto, am Steuer neben ihr saß der gebürtige US-Amerikaner. Die beiden waren laut eigener Aussage auf dem Weg zu einem Event nach Werl (Nordrhein-Westfalen).

Es dauerte nicht lang, bis die Blondine auf die Geschehnisse in Hamburg zu sprechen kam. In Richtung ihres Verlobten fragte sie sarkastisch: "Hast du eigentlich noch 2,2 Promille, oder darfst du fahren?" - Terenzi lachte nur, murmelte: "Ich hab nichts."