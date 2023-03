Zoff mit Marc Terenzi? Jetzt spricht Verena Kerth Klartext!

München - Was ist dran an den Krisengerüchten zwischen Verena Kerth (41) und ihrem Verlobten Marc Terenzi (44)? Ein blaues Auge des Sängers hat die Spekulationen um einen angeblich handfesten Streit mit seiner Liebsten mächtig angeheizt. Jetzt hat Verena ihr Schweigen gebrochen ...

Gab es eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Verena Kerth (41) und ihrem Verlobten Marc Terenzi (44)? © Gerald Matzka/dpa

Gerade erst frisch verlobt, soll es zwischen Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi und seiner Freundin Verena Kerth heftig geknallt haben - und das nicht zum ersten Mal. Nach einem angeblichen Zoff vergangene Woche im Berliner "Westlife Apart Hotel" zeigte sich der Musiker am nächsten Tag mit einem Veilchen im Gesicht.



Auch das Hotel-Management bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass es in der Nacht zu Krach und lautem Geschrei im Zimmer des verlobten Promi-Paares gekommen sei, was zu zahlreichen Beschwerden seitens anderer Hotel-Gäste geführt habe.

Nach Marcs Rauswurf aus seiner Band "Team 5ünf" befeuerte zudem sein ehemaliger Kollege Joel de Tombe (42) die Gerüchte noch weiter. Er habe das Zimmer neben den beiden gehabt und bis morgens wegen des Terrors nebenan kein Auge zugetan: "Es klang nach Mord und Totschlag!"

Jetzt reicht es Verena Kerth! In ihrer Instagram-Story meldete sich die Münchnerin nun persönlich zu Wort und bezog Stellung zu den Gerüchten.