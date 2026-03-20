Horror-Vorwürfe von Collien Fernandes: TV-Kollegin zeigt sich erschüttert

Sie galten als Traumpaar, doch jetzt macht Collien Fernandes (44) ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50) verstörende Vorwürfe. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Der Fall bestimmt seit dem gestrigen Donnerstag die Schlagzeilen und hat zu zahlreichen Reaktionen von allen Seiten geführt. Auch Moderatorin Mareile Höppner (48) äußerte sich via Instagram zu dem verstörenden Thema.

Die 48-Jährige blickte auf ihrem Kanal auf die Dreharbeiten zur ZDF-Dokumentation "Die Spur: Deepfake-Pornos" zurück. Gemeinsam mit Fernandes und Moderatorin Lola Weippert (29) hatte Höppner 2024 für die Doku vor der Kamera gestanden.

"Wir drei sind Opfer von KI-Pornos geworden und wir finden damals den Mut, in einer Doku für das ZDF darüber zu sprechen und wir zeigen die Täter an, genau an diesem Tag", erinnerte sich die gebürtige Hamburgerin.

Die Täter schienen damals unbekannt, doch jetzt kam heraus: Bei Fernandes soll ihr damaliger Ehemann hinter allem gesteckt haben! "Wenn die Vorwürfe sich bewahrheiten, ist das im Fall von Collien erschreckend anders. Der Täter ist mutmaßlich der Feind im eigenen Bett", kommentierte Höppner fassungslos.