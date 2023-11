"Regierende Taugenichtse": Aiwanger poltert bei Markus Lanz und windet sich um Antworten

Schaffte es nicht, seinem Talkgast von den Freien Wählern passende Antworten zu entlocken: Talkmaster Markus Lanz (54). © Georg Wendt/dpa

In der Sendung attackierte er unter anderem den Gastgeber Markus Lanz (54), dass dieser ihm vorschreiben wolle, was Aiwanger sagen dürfe: "Sie kommen mit der Ansage, was der Aiwanger sagen darf", so der Politiker in der dritten Person über sich selbst. "Oder wie er sich zu verhalten hat."

Überrascht davon reagierte der Showmaster: "Nein, nein, nein", und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. "Das habe ich nie gesagt, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund."

"Jeder behauptet irgendwelche Grütze in dieser Republik und der Aiwanger soll immer gezähmt werden", behauptete der bayerische Vize-Ministerpräsident beleidigt, ohne seinem Gegenüber in die Augen zu sehen. "Mit Müh und Not, dass er noch Bayerisch reden darf", schob er empört hinterher.

"Wie rede ich eigentlich, ist das kein Bayerisch?", fiel ihm daraufhin der ebenfalls anwesende Chefreporter der "Süddeutschen Zeitung", Roman Deininger (45), ins Wort, um den Vorwurf in Relation zu setzen. Deininger ist gebürtiger Ingolstädter. Darauf hatte Aiwanger keine Antwort.

Vorausgegangen war ein Diskussionspunkt, wonach Lanz darauf hinwies, dass Aiwanger in seiner Position als Wirtschaftsminister seine populistische Sprache kontraproduktiv einsetzt, wenn es darum gehen soll, dass man als Gesellschaft gemeinsam die Ärmel hochkrempelt sollte.

"Wird das jetzt ein Benimmkurs, wie der Aiwanger reden darf?", eröffnete Aiwanger seine Wut-Rede. Lanz versuchte ihm noch ins Gewissen zu reden: "Machen Sie es nicht lächerlich."